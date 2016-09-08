快訊突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身 新港鄉清潔隊長 驚傳疑跳樓身亡 趕世大運？柯文哲：遠雄按程序施做大巨蛋 台鐵運務員發起9/15、16集體休假 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
酒駕闖紅燈撞車 落跑三百米被逮送辦
2016-09-08 09:30
酒駕闖紅燈丟車落跑，受害人跑三百公尺逮嫌犯（記者簡惠茹翻攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］昨天晚上9點多，31歲鄒姓男子酒駕又闖紅燈，撞上一台休旅車，立馬棄車落跑，跑不到300公尺就被受害人游男逮個正著，警方也在附近巡邏也馬上上前盤查，鄒男酒測值高達0.62，訊後依照公共危險、肇事逃逸罪嫌移送法辦。
昨天晚上9點40分左右，鄒男駕駛黑色休旅車行經環市東路和延平路口時，不顧前方號誌是紅燈，高速闖越，因此撞上直行環市東路到黎霧橋前的白色休旅車，車上38歲游男開車載著老婆金女，金女因為撞擊力道猛烈，牙齒被撞斷。
鄒男撞車後，竟然下車拔腿就跑，往延平路逃逸，游男看到肇事鄒男竟然落跑，顧不得自己也有多處傷勢，趕緊在後方追趕，還有路人看到游男在追兇，騎車帶他一起追，最後在延平路60巷附近把鄒男逮個正著。
儘管鄒男不斷否認，不承認是他開的車，兩人在巷口拉扯，附近巡邏的警員也迅速趕到，立刻將肇事逃逸的鄒男帶回派出所，鄒男酒測值高達0.62，再經過調閱監視器畫面後，將鄒男依照公共危險、肇事逃逸移送法辦，游姓夫婦則都是輕傷，沒有生命危險。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 差點成許純美第5任老公....他現在賣麵討生活
- 台鐵運務員發起9/15、16集體休假
- 《終極》系列金寶三爆紅 張皓民憶剛出道辛酸
- 交部：博愛座應保留 台鐵試辦優先席
- 港退選候選人周永勤：北京拿家人要脅
- 中央推社宅 促新北8年6.6萬戶
- 心肌梗塞 夏天救護數比冬天多
- 戴佩妮關懷受虐童 MV秀舞功哀嚎被剪光
- 柯強硬終讓遠雄屈服 郝辦不開心：「一場鬧劇」
- 官員：馬政府失職 坐視業者命脈繫中國
- 豪雨成災 藍營批三爺溪整治破功
- 《必娶女人》馳騁日本 搶上無線電視台
- 《中英對照讀新聞》One in five mothers say they chose wrong name for their child 5分之1的母親自認幫小孩取錯名字
- 女貝斯手下海拍AV嚇死人 網友找Doris照片壓驚
- LG新旗艦V20軍規防摔 台灣10月上市
- 看綜藝節目錄影 鹹豬手連襲2女
- 美智庫：中國海警船 南海霸凌鄰國
- 桌球》福原愛成台灣媳婦 中國網友：心很痛…
- 罰款提前認列 兆豐金8月仍賺27.87億
- 麻豆轉運站當「驛站」 轉銷農特物產
- 新社彈藥庫禁建範圍 將縮減
- 瞬間強降雨 氣象中心︰恐延續到下週
- 又有女團成員拍AV？三上悠亞好友遭點名
- 留任葉總 接下來兩個月好好拚
- 滅火器週六接力路跑 楊大正嗨歌帶隊特訓
- 大巨蛋不拆了幕後真複雜…
- 高雄永安「失戀有藥醫」公園 將覓地重建
- 外配父母來台定居 移民署專案處理
- 威廉斯：Fed應逐步升息
- iPhone 7雙鏡頭拍照、防水強！話題比不上台灣首賣（圖輯）
- BRITA濾水壼 繽紛上飲
- 公民團體：沒肉的骨頭還啃得如此高興
- 里約帕運今開幕 健力女將林資惠掌旗
- 蘋果推出iPhone 7 和iPhone 7 Plus
- 貪杯40幾年 養出「霸王級」肝腫瘤
- 09/08 各報重點新聞一覽
- 曾被拍到和錦織圭擁吻 福原愛過去難忘舊愛...
- 鄧雨賢紀念館開工 將成龍潭新亮點
- 女調查官洩密案 爆記者官員是線民
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：酒駕闖紅燈撞車 落跑三百米被逮送辦
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分