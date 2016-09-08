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酒駕闖紅燈撞車 落跑三百米被逮送辦

酒駕闖紅燈丟車落跑，受害人跑三百公尺逮嫌犯（記者簡惠茹翻攝）

2016-09-08  09:30

［記者簡惠茹／宜蘭報導］昨天晚上9點多，31歲鄒姓男子酒駕又闖紅燈，撞上一台休旅車，立馬棄車落跑，跑不到300公尺就被受害人游男逮個正著，警方也在附近巡邏也馬上上前盤查，鄒男酒測值高達0.62，訊後依照公共危險、肇事逃逸罪嫌移送法辦。

昨天晚上9點40分左右，鄒男駕駛黑色休旅車行經環市東路和延平路口時，不顧前方號誌是紅燈，高速闖越，因此撞上直行環市東路到黎霧橋前的白色休旅車，車上38歲游男開車載著老婆金女，金女因為撞擊力道猛烈，牙齒被撞斷。

鄒男撞車後，竟然下車拔腿就跑，往延平路逃逸，游男看到肇事鄒男竟然落跑，顧不得自己也有多處傷勢，趕緊在後方追趕，還有路人看到游男在追兇，騎車帶他一起追，最後在延平路60巷附近把鄒男逮個正著。

儘管鄒男不斷否認，不承認是他開的車，兩人在巷口拉扯，附近巡邏的警員也迅速趕到，立刻將肇事逃逸的鄒男帶回派出所，鄒男酒測值高達0.62，再經過調閱監視器畫面後，將鄒男依照公共危險、肇事逃逸移送法辦，游姓夫婦則都是輕傷，沒有生命危險。

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