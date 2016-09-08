大雨釀土石滑落 阿里山森鐵今明停駛

阿里山森林鐵路本線44公里700公尺處有大批土石從邊坡滑落。（阿里山森林鐵路管理處提供）

2016-09-08 08:16

〔記者曾迺強／嘉義報導〕受到近日山區豪大雨影響，阿里山森林鐵路本線44公里700公尺處有大批土石從邊坡滑落，造成鋼軌損壞及堵塞隧道口，今明兩天（9月8、9日）本線（嘉義至奮起湖間）列車停駛，預計10日正常發車。

台鐵林鐵管理處營運組長簡信立表示，目前已派員全力搶修與移除落石，因列車停駛、來不及搭乘或無法搭乘原預訂車次列車之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至台鐵局及森林鐵路各車站售票口辦理全額退票，免收退票手續費。

簡信立說，列車停駛退票及退費或改乘等票務資訊，乘客可於上午8點至下午5點洽森鐵嘉義售票處05-2256918、2229010，北門車站05-2768094，奮起湖車站05-2561007，阿里山車站05-2679833。