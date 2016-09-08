| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
突破！基本工資審議 7席資方委員2人現身 新港鄉清潔隊長 驚傳疑跳樓身亡 趕世大運？柯文哲：遠雄按程序施做大巨蛋 台鐵運務員發起9/15、16集體休假 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 社會

大雨釀土石滑落 阿里山森鐵今明停駛

阿里山森林鐵路本線44公里700公尺處有大批土石從邊坡滑落。（阿里山森林鐵路管理處提供）

2016-09-08  08:16

〔記者曾迺強／嘉義報導〕受到近日山區豪大雨影響，阿里山森林鐵路本線44公里700公尺處有大批土石從邊坡滑落，造成鋼軌損壞及堵塞隧道口，今明兩天（9月8、9日）本線（嘉義至奮起湖間）列車停駛，預計10日正常發車。

台鐵林鐵管理處營運組長簡信立表示，目前已派員全力搶修與移除落石，因列車停駛、來不及搭乘或無法搭乘原預訂車次列車之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至台鐵局及森林鐵路各車站售票口辦理全額退票，免收退票手續費。

簡信立說，列車停駛退票及退費或改乘等票務資訊，乘客可於上午8點至下午5點洽森鐵嘉義售票處05-2256918、2229010，北門車站05-2768094，奮起湖車站05-2561007，阿里山車站05-2679833。

廣告
  • 阿里山森林鐵路本線44公里700公尺處有大批土石從邊坡滑落。（阿里山森林鐵路管理處提供）

    阿里山森林鐵路本線44公里700公尺處有大批土石從邊坡滑落。（阿里山森林鐵路管理處提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 土石滑落 大雨 阿里山森林鐵路
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：大雨釀土石滑落 阿里山森鐵今明停駛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.