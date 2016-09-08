軍官深情照顧病妻 卻在床旁性侵女看護…

2016-09-08 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕一名軍官在4年前，因妻子生病住院，雇用印尼看護照顧妻子，卻在床旁性侵看護。高院今依2個強制性交罪判軍官3年10月徒刑。

《蘋果日報》報導，2012年唐姓軍官雇用印尼看護照顧病妻，卻在同年12月藉口載被害人吃宵夜，於停車場性侵。2013時，病妻返家休養，唐男竟在禱告完、妻子熟睡後，於同間房間內的另一張床性侵被害人。

報導指出，被害人發現懷孕，並認為唐男失聯不依約支付扶養費，越洋撥打我方1955外籍勞工保護專線揭發。唐男則表示該事件為婚外情，並非性侵，懷疑背後有人操控勒索。高院最終判軍官依2個強制性交罪處3年10月徒刑。