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野火竄燒猛烈 西葡兩國數千消防員灌救
2016-09-08 01:04
〔中央社〕西班牙和葡萄牙今天動員數以千計的打火兄弟，投入撲救森林野火，這些野火威脅到地方及觀光客，葡、西當局寄望藉助降溫的天氣，以控制火勢。
葡萄牙培內達蓋芮斯國家公園（Peneda-Geres National Park）是野火為患最慘重及延燒最烈的火場之一，該公園與西班牙北部加利西亞自治區（Galicia）接壤，而加利西亞有5處大規模野火熾燒。
葡萄牙民防部門說，葡國今天出動2700名以上的打火兄弟，在飛機支援下灌救80處野火，比起昨晚動員3800名消防人員撲救100處野火，人數已見減少。
民防部門今天說，大多數的野火，即使未被撲滅，大都在掌控中。
葡萄牙近幾日的氣溫動輒超過攝氏40度，但國家氣象局預測，今天起高溫將下降攝氏4到8度。
不過葡萄牙仍有逾1/3的地方面臨野火肆虐的「高或很高」風險。
在西班牙東岸，消防人員設法穩住班尼多港（Benidorm）附近的1處野火，這處野火自4日以來一直延燒熾烈。有關當局懷疑這處野火是有人蓄意縱火，正在查緝放火元凶。
另1處在渡假勝地美諾卡島（Menorca Island）的野火，火勢昨晚已被消防人員控制。
西班牙各地的氣溫近幾日也打破紀錄，有些地方動不動就破攝氏44度。
奧蘭沙（Orense）加利西亞省境內自5日以來，計發現至少92處野火，導致官員們認為是人為縱火。
根據西國農業部，今年1月到8月間，野火讓4萬公頃的林地付之一炬。
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