| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
iPhone 7 取消耳機孔！AirPods 無線耳機登場！ Apple Watch 將支援 PokemonGo！ 四色五款！ iPhone 7 新顏色 Jack Black 登場！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 社會

野火竄燒猛烈 西葡兩國數千消防員灌救

2016-09-08  01:04

〔中央社〕西班牙和葡萄牙今天動員數以千計的打火兄弟，投入撲救森林野火，這些野火威脅到地方及觀光客，葡、西當局寄望藉助降溫的天氣，以控制火勢。

葡萄牙培內達蓋芮斯國家公園（Peneda-Geres National Park）是野火為患最慘重及延燒最烈的火場之一，該公園與西班牙北部加利西亞自治區（Galicia）接壤，而加利西亞有5處大規模野火熾燒。

葡萄牙民防部門說，葡國今天出動2700名以上的打火兄弟，在飛機支援下灌救80處野火，比起昨晚動員3800名消防人員撲救100處野火，人數已見減少。

民防部門今天說，大多數的野火，即使未被撲滅，大都在掌控中。

葡萄牙近幾日的氣溫動輒超過攝氏40度，但國家氣象局預測，今天起高溫將下降攝氏4到8度。

不過葡萄牙仍有逾1/3的地方面臨野火肆虐的「高或很高」風險。

在西班牙東岸，消防人員設法穩住班尼多港（Benidorm）附近的1處野火，這處野火自4日以來一直延燒熾烈。有關當局懷疑這處野火是有人蓄意縱火，正在查緝放火元凶。

另1處在渡假勝地美諾卡島（Menorca Island）的野火，火勢昨晚已被消防人員控制。

西班牙各地的氣溫近幾日也打破紀錄，有些地方動不動就破攝氏44度。

奧蘭沙（Orense）加利西亞省境內自5日以來，計發現至少92處野火，導致官員們認為是人為縱火。

根據西國農業部，今年1月到8月間，野火讓4萬公頃的林地付之一炬。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：野火竄燒猛烈 西葡兩國數千消防員灌救


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.