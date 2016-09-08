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小港陸配命案 警方朝情殺方向偵辦

2016-09-08  00:14

〔中央社〕警方偵辦高市小港區港後路民宅吳姓陸配命案，現場雖未留有遺書，但死者獨子透露母親最近與蔡姓同居人感情不睦，全案朝情殺方向偵辦，初步研判是蔡男殺吳女後再自殘。

警方說，命案現場位於港後路1棟5樓公寓，死者與前夫育有1獨子是名高中生，下午放學後回家以鑰匙打不開門，由於吳女傍晚需到便當店上班，兒子覺得不對，於是打電話給母親便當店同事，同事認為吳蔡兩人經常吵架，打電話回家沒人接，覺得可疑於是報案。

警消到場以電鋸鋸開鐵門，破門而入後，吳女兒子驚嚇不敢相信母親死於非命，蔡男雖無生命危險，但他送醫時全程不說話，也沒承認殺人。

警方現場查扣一把沾有血跡的折疊刀，還疑似夾有頭髮等毛髮。

警方表示，兩人當時反鎖屋內，皆倒臥於臥室，身旁都是鮮血，死者疑遭折疊刀刺中脖子斃命，蔡男胸口中刀倒地送醫撿回一命。

警方說，吳女領有中華民國身分證，現年43歲，她左頸頸部被插入一刀是致命傷，喉嚨也被劃一刀，當場無生命跡象；53歲的蔡男胸部則有刀傷經送醫已脫險，意識清醒，由警方派員戒護並偵辦中。

警方從吳女兒子口中了解兩人為同居關係，疑似近來感情不睦，可能因而發生憾事。

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