樂陞董座當庭改列被告 限制出境出海

樂陞董座許金龍訊後改列被告請回，限制出境出海。（記者簡榮豐攝）

2016-09-08 00:00

〔記者謝君臨／台北報導〕日商百尺竿頭收購樂陞案破局，繼金管會告發百尺竿頭負責人樫埜由昭涉違《證券交易法》等罪後，樂陞董事長許金龍也於昨晚返台，今以證人身分應訊，協助檢調釐清案情，但檢方將許當庭轉列被告，許當場嚎啕大哭，檢方訊後將許請回，並諭令限制出境出海。

許金龍今原以證人身分應訊，但檢方庭訊時認為許涉嫌重大，將他當庭改列被告，許聞訊當庭嚎啕大哭，喊道：「這樣我什麼都沒有了！」檢察官則要許冷靜，慢慢說。

據悉，庭訊時，許金龍表示，樂陞剛上市時，沒有人敢來買，也沒有人希望你成功，好不容易成長到這樣子；樂陞一直是紥實的公司，我怎麼會證券詐欺，不是你們想的那樣。

晚間7時許，許金龍由調查員陪同至北檢複訊，記者詢問：「可以和股東一起面對嗎？」，許一改沉默態度，回說：「可以，沒有問題！」，隨即上樓應訊。

今年5月31日，百尺竿頭宣布以每股128元、溢價約21％，公開收購樂陞25．71％股權；但今年7月起，樂陞股價開始波動，7月25日融券甚至暴增2798張。百尺竿頭最後在8月30日以「市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，形同落跑。

外界質疑，百尺竿頭在台登記公司資本額僅5千萬元，如何能以48．6億元收購樂陞股權？以及樂陞在公開收購案的角色為何？相關疑點檢調都將一併清查。