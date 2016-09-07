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暴打救護員還拔救護車鑰匙 前村長父子超誇張

2016-09-07  23:35

〔記者曾迺強／嘉義報導〕又見救護人員被傷害事件！今（7）日午間約12點半，嘉義縣民雄鄉中央村前村長劉興標的母親從床下跌落受傷，民雄消防分隊馳援，劉興標卻不滿蔡姓救護員未把救護車開進庭院，縮短擔架移動距離，致老婦淋到毛毛雨，同時質疑蔡動作粗魯，差點讓他母親從擔架上摔落地面。

劉興標到院後除了飆罵蔡，還動手扯掉其衛生口罩，劉興標的兒子趁亂拔走救護車鑰匙、用拖鞋打蔡的後腦勺，造成蔡疑有腦震盪現象。

蔡姓救護員指出，原想息事寧人，但拔鑰匙的舉動實在太超過，驗傷後到嘉義市警局後湖派出所報案，將對施暴的劉姓父子提告。

劉興標說，看到母親從床上跌落很心急，才對救護員有不當言行，會向蔡誠心道歉；劉子也說，事後很懊悔。

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  • 嘉義今天發生救護人員被傷害事件。（記者曾迺強翻攝）

    嘉義今天發生救護人員被傷害事件。（記者曾迺強翻攝）

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