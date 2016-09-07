嘴巴嚷嚷「要回台中」 老婦因思鄉險走失

2016-09-07 23:27

〔記者陳薏云／台北報導〕80歲劉姓老婦日前由家人陪同到新店區慈濟醫院就醫，卻突然消失的無影無蹤，家屬急忙報案，警方最後在3公里外的路邊找到劉婦，她更嚷嚷：「要回台中」，媳婦趕到派出所牽著劉婦的手，眼淚差點奪眶而出，感慨婆婆失智，一心只想回老家，差點就走失尋不回。

劉姓老婦的老家在台中，因患有失智早已忘記自己遷居台北數十年，日前媳婦載著劉婦到慈濟看病，領藥前還叮囑婆婆不要亂跑，沒想到回頭竟不見劉婦，家屬急忙報警，發現劉婦獨自步出醫院後就失蹤，警方隨即協助調閱監視器及通知線上警網加強巡邏。

新店警分局江陵派出所警員陳耀乙巡邏行經新店中正、中興路口時，發現有一名特徵相符的老婦人呆坐路邊，上前關心時老婦直嚷著要到台北車站搭車回台中，問起名字老婦也說不清楚，最後警方使用「M-Police行動警察裝置」查出老婦身分，發現其竟徒步走了約3公里，趕緊將老婦帶回所內並通知家屬。

警方呼籲家中若有易走失人口，可上網搜尋「預防走失手鍊」或親洽當地社會局申請，或可於衣物內側縫上名牌、身份資料及聯絡方式等，以利員警發現走失者能盡速通知家屬。