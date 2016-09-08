斗六殺到竹山持槍擄人 警：前議員子並無涉案

2016-09-08 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕雲林斗六、南投竹山日前傳出黑幫衝突、尋仇的案件，外傳雲林縣前議員黃凱的兒子也捲入該案，但據警方調查，前議員的兒子並無涉案。

斗六市光明路一家KTV前，5日凌晨4點多驚傳黑幫衝突案件，現場疑似為年輕人為了女子爭風吃醋，彼此互看不順眼，最終有10多名年輕人大打出手。但這起鬥毆並未就此結束，到了當天清晨6點多，其中2名吳姓、張姓男子又找來10名友人助陣，跑到南投竹山鎮大明路一帶，持改造手槍開槍示威，還當街將另名辛姓男子也押上車，關在後車廂擄走。

外傳該事件中，有男子遭打斷腿，且父親是雲林縣前縣議員，但據《蘋果》報導，斗六警分局指出，前縣議員黃凱的兒子絕無參與該案。而黃凱本人也於7日晚間強調：「絕無此事！」