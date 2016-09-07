假的！車手裝廚師上銀行領錢 細心警揭穿

2016-09-07 22:15

〔記者王冠仁／台北報導〕保安警察第七總隊派駐台灣銀行員林分行警員曾進城，今天下午3點時在銀行營業廳執行防搶勤務時，發現一名黃姓男子在銀行內不斷走動、反覆打手機還辦理提款，直覺可疑上前關切。

曾員發現，黃男昨天以1千元開戶後，昨天下午就有30萬款項匯入，而且還打算將30萬分別以臨櫃、ATM等方式提領。黃告訴警方，他是銀行附近的壽司店廚師，因有生意往來才需要匯款、提款；不過曾員要銀行人員立刻打電話去該壽司店，卻發現黃男並非其員工，拆穿他謊言。

黃男發現謊言被戳破，自覺心虛，又被曾員突破心防，最後承認自己是詐騙集團車手，以每日收取4000元之代價，當詐騙集團人頭戶並至銀行提領詐騙匯款。警方最後將黃男依詐欺罪嫌送辦。