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高雄中國籍女子 遭同居人刺死

2016-09-07  22:20

［記者黃旭磊／高雄報導］1名已領有我國身分證的中國籍吳姓女子（43歲），今天下午5點20分許被警消發現倒臥自家臥室，已無呼吸心跳，同居蔡姓男友（53歲）疑持刀殺人後自殘，現於高醫急救。

命案現場位於港後路5樓公寓，小港警分局小港所所長陳順來表示，兩人反鎖屋內，經兒子向派出所報案，消防分隊到場破門，男女皆倒臥於臥室，身旁都是鮮血，死者疑遭折疊刀刺中脖子3刀斃命，蔡男胸口中刀倒地，先送小港醫院，再轉送到高醫急救撿回性命。

警消表示，死者兒子為高中生，開門時不敢相信發生命案，而死者在便當店工作，傍晚沒上班，由於兩人經常吵架，同事打電話回家沒人接，覺得可疑報案。

小港警分局偵查隊表示，檢方指示案情不單純，暫不對外公開細節。

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  • 兇刀沾血且夾有毛髮。（記者黃旭磊攝）

    兇刀沾血且夾有毛髮。（記者黃旭磊攝）

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