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情侶吵架？ 男子持刀刺死同居女友 自殘送醫

2016-09-07  20:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄於今下午5點多驚傳一對情侶疑似吵架，蔡姓男友竟持刀朝吳姓女子脖子猛刺3刀，吳女倒臥血泊，警方獲報趕到現場，發現吳女已明顯無生命跡象，同樣倒臥屋內的蔡男則是胸口中刀，疑似自殘，送醫後救回一命。

《蘋果》報導，43歲的中國籍吳女與53歲的蔡姓男友同居，今下午5點多兩人疑似吵架，蔡男竟持疑似折疊刀猛刺吳女的脖子3刀，吳女躺臥血泊。

因吳女到5點仍遲遲未到班，吳女同事打電話也沒人接聽，便致電警方協助。警方接獲報案到場處理，發現吳女及蔡男都倒臥屋內的地板上，其中吳女因明顯死亡未送醫，吳男則是胸口中刀、疑似自殘，在送小港醫院急救後，晚間再轉送高醫救治，目前生命跡象穩定，詳細案情仍待警方進一步釐清。

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  • 高雄於今下午5點多驚傳一對情侶疑似吵架，蔡姓男友竟持刀猛刺吳姓女子3刀，警方到場時吳女已明顯無生命跡象，蔡男則是胸口中刀，疑似自殘，送醫後救回一命。圖為小港醫院。（資料照）

    高雄於今下午5點多驚傳一對情侶疑似吵架，蔡姓男友竟持刀猛刺吳姓女子3刀，警方到場時吳女已明顯無生命跡象，蔡男則是胸口中刀，疑似自殘，送醫後救回一命。圖為小港醫院。（資料照）

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相關關鍵字： 吵架 情侶吵架 情感糾紛 感情糾紛 糾紛 自殘
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