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男偷掛姊機車牌狂飆 遭警識破法辦

2016-09-07  20:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕蕭姓男子偷掛姊的機車牌狂飆，又拒新興警方攔查，雙方追逐遭蒐證、告發，蕭男自作聰明藏匿車牌，再騙姊車牌失竊，一起向警方報失，警方抽絲剝繭查獲，除吃下2萬4千元紅單，追加偽造文書1罪，連機車也視同飆車工具，將面臨扣押銷毀命運。

警方調查，蕭男（23歲）因飆車被查吊扣車牌，他偷把胞姊的機車車牌懸掛到自己的機車上，上月18日晚上載著女友外出，因闖紅燈被中山所員警發現，他不停下受檢，反加速迴轉逃逸，蕭男於中山一路上蛇行狂飆，警方錄影蒐證後，再依車號寄出紅單告發。

新興員警隔天調閱車籍資料，發現警方追攔後數小時，當晚11點車主才通報車牌遺失，員警敏銳感覺「怪怪的」，主動追查「車牌竊案」，警方調閱蕭女住處路口監視器，發現胞弟蕭男竟在騎樓下，用板手拆下姊的機車車牌，查出他自導自演，被警方追丟後，返家騙車主胞姊車牌遺失，2人一起向苓雅分局報案。

蕭男被警揭穿後，只好點頭默認，他供稱因事發1週前，自己的機車曾因飆車被吊扣牌照，只好偷掛姊姊的車牌，又怕這次被告發危險駕車，愛車將被沒入銷毀，情急下才謊報姊的車牌被偷，姊在派出所大罵弟：「怎麼這麼不會想！」員警告知除危險駕車外，還追加1條偽造文書罪嫌。

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  • 蕭男（前）機車一路狂飆躲警，雖然擺脫警車的攔查，但被蒐證開單並查獲偷掛姊的車牌。（記者黃良傑翻攝）

    蕭男（前）機車一路狂飆躲警，雖然擺脫警車的攔查，但被蒐證開單並查獲偷掛姊的車牌。（記者黃良傑翻攝）

  • 蕭男怕自己的愛車被扣銷毀，竟自導自演被警識破，反付出更慘重代價。（記者黃良傑翻攝）

    蕭男怕自己的愛車被扣銷毀，竟自導自演被警識破，反付出更慘重代價。（記者黃良傑翻攝）

  • 蕭男在騎樓下拆拔機車車牌，過程全被路口監視器錄下。（記者黃良傑翻攝）

    蕭男在騎樓下拆拔機車車牌，過程全被路口監視器錄下。（記者黃良傑翻攝）

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相關關鍵字： 偽造文書 危險駕車 姐姐 車牌 飆車
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標題：男偷掛姊機車牌狂飆 遭警識破法辦


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