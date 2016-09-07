男偷掛姊機車牌狂飆 遭警識破法辦

2016-09-07 20:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕蕭姓男子偷掛姊的機車牌狂飆，又拒新興警方攔查，雙方追逐遭蒐證、告發，蕭男自作聰明藏匿車牌，再騙姊車牌失竊，一起向警方報失，警方抽絲剝繭查獲，除吃下2萬4千元紅單，追加偽造文書1罪，連機車也視同飆車工具，將面臨扣押銷毀命運。

警方調查，蕭男（23歲）因飆車被查吊扣車牌，他偷把胞姊的機車車牌懸掛到自己的機車上，上月18日晚上載著女友外出，因闖紅燈被中山所員警發現，他不停下受檢，反加速迴轉逃逸，蕭男於中山一路上蛇行狂飆，警方錄影蒐證後，再依車號寄出紅單告發。

新興員警隔天調閱車籍資料，發現警方追攔後數小時，當晚11點車主才通報車牌遺失，員警敏銳感覺「怪怪的」，主動追查「車牌竊案」，警方調閱蕭女住處路口監視器，發現胞弟蕭男竟在騎樓下，用板手拆下姊的機車車牌，查出他自導自演，被警方追丟後，返家騙車主胞姊車牌遺失，2人一起向苓雅分局報案。

蕭男被警揭穿後，只好點頭默認，他供稱因事發1週前，自己的機車曾因飆車被吊扣牌照，只好偷掛姊姊的車牌，又怕這次被告發危險駕車，愛車將被沒入銷毀，情急下才謊報姊的車牌被偷，姊在派出所大罵弟：「怎麼這麼不會想！」員警告知除危險駕車外，還追加1條偽造文書罪嫌。

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