違停心虛撞警車 警察持棍爆窗逮毒蟲
2016-09-07 22:28
〔即時新聞／綜合報導〕台中市西屯區四川路今天發生一起自小客車因並排停車，遭警關切而衝撞警方巡邏車的事件。自小客車駕駛在巡邏車接近時前後衝撞警車，意圖鑽縫逃走，警察見狀立即下車掏出警棍破窗制止，並將駕駛當場上銬。
根據《爆料公社》提供的影片可以看出，警察所駕駛的巡邏車欲向前告發自小客車違規併排停車，沒想到巡邏車才剛靠近，該自小客車駕駛竟駕車衝撞警方巡邏車，意圖逃逸，4名員警見狀立即下車，手持警棍擊破車窗制止駕駛逃跑，將身穿白衣的潘姓男子壓制在地。
原來自小客車上的潘姓男駕駛是一名槍砲彈刀條例通緝犯及傷害通緝犯，員警又在車內起出K他命毒品，當場將潘男上銬帶回警局，全案依槍砲彈刀、傷害通緝、妨害公務、毒品案等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
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