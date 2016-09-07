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大學系主任嫖妓變婚外情 妻告小三通姦不成立

2016-09-07  19:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］曾任宜蘭縣政府農業處長、現任國立宜蘭大學園藝系主任郭純德，與林姓性工作者有染，甚至發展成婚外情，借了100多萬元給林女，兩人因債務鬧翻，郭屢次發簡訊騷擾討債，還當面嗆林女老公曾男「你老婆被我幹過200多次，就在前面當妓女」，引起曾男不滿找上郭的妻子，抖出全案。郭妻對林女提出通姦告訴，法官認為雙方只是性交易，無法證明通姦判林女無罪。

郭純德嘆了口氣說：「所有事情都是過去式了，知恥是勇，有錯必改，我願意面對與承擔一切，只是對老婆與學校造成傷害，對提攜我的人造成困擾，我很抱歉。」郭曾於民國99年3月到100年7月擔任縣府農業處長，卸任後回學校任教，今年9月1日才剛接任園藝系主任。郭說，「我很羞愧！」9年前去錯地方，還用8萬塊幫助林女脫離妓女戶，最後藕斷絲連，讓事情演變到這樣，他錯了，辜負妻子信任。

58歲郭純德與妻子結婚28年，育有一對子女；96年7月，郭與45歲林女在宜蘭市幸福路妓女戶認識，發生性關係；自此約4年時間，2人幾乎遍遊全台在各地飯店發生性關係。

之後，林女以小孩需用錢、讀書、生病住院等理由，先後向郭借了100多萬元，目前約欠20多萬。

郭與林女為了債務問鬧翻，郭屢以簡訊催討債務，有些內容相當不堪，「謝謝你100多萬債務，被我逼還大部分，還有20多萬吧，不包括你說的，做愛營養費、泡湯費、車費、陪你出遊10次作伴費、3次墮胎費」、「毒販加妓女父母」、「好高興600元妓女有人接手」、「媽媽又有新客兄」等；林女也曾傳簡訊給郭「還錢還要陪睡抵利息，被你鬧」等，2人鬧得很不愉快。

林女老公曾男得知後，曾找郭不要再騷擾妻子，未料竟被嗆「你老婆被我幹過200多次，就在前面當妓女」，引起曾男不滿，去年9月找上郭妻抖出一切；郭妻對老公與林女提出妨害家庭（通姦）告訴，後來對郭撤告。

林女向法官供稱，與郭並非男女朋友，是在妓女戶認識的，郭是她的恩客，加上有欠郭債務，發生性關係都是性交易。郭純德說法反覆，一會說幫林女離開妓女戶，雙方就是男女朋友，又稱林女曾向他借錢，雙方是借貸關係並非男女朋友。

全案審結，法官認為，郭發給林女的簡訊，內容有「妓女」、「新客兄」等語，林女稱與郭是性交易並非無據，加上無其他事證可以證明雙方通姦，判決林女無罪。

宜蘭大學主任秘書吳中峻表示，郭純德是系主任，是由系選出具民意基礎，郭在這件事情僅屬倫理上有瑕疵，應交由系開會決定郭的去留，校方會尊重最後的決定，郭在宜大教書約20年，行事低調，很少在校園活動，學生的教學評量被評在中等。

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  • 宜蘭大學園藝系主任郭純德驚爆與林姓女子4年來發生過9次性關係，郭妻知道後憤而控告林女妨害家庭。（記者林敬倫攝）

    宜蘭大學園藝系主任郭純德驚爆與林姓女子4年來發生過9次性關係，郭妻知道後憤而控告林女妨害家庭。（記者林敬倫攝）

  • 針對嫖妓事件爆發，郭純德親自出面說明，並承認自身錯誤，對學校與社會大眾感到抱歉。（記者林敬倫攝）

    針對嫖妓事件爆發，郭純德親自出面說明，並承認自身錯誤，對學校與社會大眾感到抱歉。（記者林敬倫攝）

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