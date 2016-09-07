機車騎士被捲入公車車底 民眾「抬車」救人

台北市內湖區於今晚間6點多驚傳一起交通意外，一輛公車撞到一名機車騎士並將他捲入車底，所幸現場民眾趕緊一起上前幫忙「抬公車」，機車騎士才得以順利脫困。（圖擷自爆料公社）

2016-09-07 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市內湖區於今晚間6點多驚傳一起交通意外，一輛公車疑似視線死角，竟撞到一名機車騎士並將他捲入車底，所幸現場民眾趕緊一起上前幫忙「抬公車」，機車騎士才得以順利脫困。

有網友近7點時在《爆料公社》貼文指出，在內湖區金湖路口驚傳有公車將機車捲入車底，所幸當時在場的路人和消防員一起上前幫忙抬公車，受困車底的騎士才得以脫困。目擊民眾則大讚，「台灣人一點都不冷漠」。

《TVBS》報導指出，該輛公車為大有巴士620路公車，當時疑似是視線死角才擦撞機車騎士，並將騎士捲入車底，警消獲報後已迅速趕到現場協助處理，確切的肇事起因則有待警方進一步釐清。