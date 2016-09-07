| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樂陞董座許金龍轉列被告 當庭嚎啕大哭 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 社會

機車騎士被捲入公車車底 民眾「抬車」救人

台北市內湖區於今晚間6點多驚傳一起交通意外，一輛公車撞到一名機車騎士並將他捲入車底，所幸現場民眾趕緊一起上前幫忙「抬公車」，機車騎士才得以順利脫困。（圖擷自爆料公社）

2016-09-07  21:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市內湖區於今晚間6點多驚傳一起交通意外，一輛公車疑似視線死角，竟撞到一名機車騎士並將他捲入車底，所幸現場民眾趕緊一起上前幫忙「抬公車」，機車騎士才得以順利脫困。

有網友近7點時在《爆料公社》貼文指出，在內湖區金湖路口驚傳有公車將機車捲入車底，所幸當時在場的路人和消防員一起上前幫忙抬公車，受困車底的騎士才得以脫困。目擊民眾則大讚，「台灣人一點都不冷漠」。

《TVBS》報導指出，該輛公車為大有巴士620路公車，當時疑似是視線死角才擦撞機車騎士，並將騎士捲入車底，警消獲報後已迅速趕到現場協助處理，確切的肇事起因則有待警方進一步釐清。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公車 抬公車 抬車 抬車救人 捲入 捲入車底 機車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：機車騎士被捲入公車車底 民眾「抬車」救人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.