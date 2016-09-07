| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台南、高雄、屏東豪雨特報 工商團體10點決定 明是否出席基本工資審議 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 社會

樂陞董座許金龍北檢複訊 強調和股東一起面對

2016-09-07  19:49

〔記者謝君臨、陳慰慈、錢利忠／台北報導〕日商百尺竿頭收購樂陞案破局，受害股民組成自救會討公道，金管會告發百尺竿頭負責人樫埜由昭涉違《證券交易法》等罪，檢調調查發現，百尺竿頭負責人樫埜由昭今年6月就已離台，滯留日本的樂陞董事長許金龍則於昨晚返台，檢調今以證人身分約談許金龍到案，釐清案情。

稍早晚間7時許，許金龍由新北市調處調查員陪同至北檢複訊，記者詢問「可以和股東一起面對嗎？」，許回：「可以，沒有問題！」，隨即上樓，現由檢察官偵訊中。

今年5月31日，百尺竿頭宣布以每股128元、溢價約21％，公開收購樂陞25.71％股權；但今年7月起，樂陞股價開始波動，7月25日融券甚至暴增2798張。百尺竿頭最後在8月30日以「市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，形同落跑。

金管會當時就直指，這是「惡意未履行交割」；櫃買中心及證期局也指出，百尺竿頭在台登記公司資本額僅5千萬元，如何能以48.6億元收購樂陞股權？以及市場質疑樂陞在公開收購案的角色為何？相關疑點都會一併清查。

廣告
  • 新北市調處7日下午會約談樂陞董事長許金龍，訊後將其移送北檢。（記者黃耀徵攝）

    新北市調處7日下午會約談樂陞董事長許金龍，訊後將其移送北檢。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北檢 樂陞 許金龍 金管會
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：樂陞董座許金龍北檢複訊 強調和股東一起面對


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.