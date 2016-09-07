樂陞董座許金龍北檢複訊 強調和股東一起面對
2016-09-07 19:49
〔記者謝君臨、陳慰慈、錢利忠／台北報導〕日商百尺竿頭收購樂陞案破局，受害股民組成自救會討公道，金管會告發百尺竿頭負責人樫埜由昭涉違《證券交易法》等罪，檢調調查發現，百尺竿頭負責人樫埜由昭今年6月就已離台，滯留日本的樂陞董事長許金龍則於昨晚返台，檢調今以證人身分約談許金龍到案，釐清案情。
稍早晚間7時許，許金龍由新北市調處調查員陪同至北檢複訊，記者詢問「可以和股東一起面對嗎？」，許回：「可以，沒有問題！」，隨即上樓，現由檢察官偵訊中。
今年5月31日，百尺竿頭宣布以每股128元、溢價約21％，公開收購樂陞25.71％股權；但今年7月起，樂陞股價開始波動，7月25日融券甚至暴增2798張。百尺竿頭最後在8月30日以「市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，形同落跑。
金管會當時就直指，這是「惡意未履行交割」；櫃買中心及證期局也指出，百尺竿頭在台登記公司資本額僅5千萬元，如何能以48.6億元收購樂陞股權？以及市場質疑樂陞在公開收購案的角色為何？相關疑點都會一併清查。
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