新北警穿制服到北市買春 一眼遭同事認出
2016-09-07 19:36
汐止警分局橫科派出所員警到台北市「探索」摩鐵買春，被自家人逮。（記者姚岳宏攝）
〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市南港警方昨夜在重陽路「探索」汽車旅館門口路檢時，見1名年輕辣妹形跡可疑，上前盤查發現她剛從摩鐵「應召」出來，循線進去找買春客，現場逮獲剛洗完澡的24歲林姓男子，由於他身著警察制服褲，一眼就被認出是警察，後查出他竟是新北市汐止警分局橫科派出所警員，甫下班就跑到台北市來買春，警訊後依社維法裁罰林男1500元。
一開始林男未表明員警身分，但他穿著深藍色的警用制服褲及黑鞋，實在很醒目，承辦員警狐疑問他「你是不是警察，在哪裡服務」，林男想了一下，無奈表明「學長，我是汐止橫科所的！」南港警方依規定立刻通知汐止警分局，該分局督察組及橫科派出所長馬上趕來玉成派出所將人領回。
警方調查，林姓員警昨晚9時許勤務結束後，接收到色情業者以LINE散播「今天美女有優惠，可折1000-2000元」訊息，一時意亂情迷，竟與化名「瑞莎」的25歲陳姓女子，談妥以6000元代價性交易，雙方相約北市南港區探索汽車旅館見面。
完事後，林員表示要洗澡，叫陳女先走，沒想到洗完澡正要出門，竟遇到找上門的員警，據了解，林男警專30期畢業，未婚，他說因自己收到色情簡訊，一時好奇，意亂情迷，才會相約見面，汐止分局也對林員身為警察人員，卻渉及性交易，以嚴重影響警譽，核予記過2次；另與色情業者以通訊軟體聯繫，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」部分，核予申誡1次（合計記過2次、申誡1次），並列關懷輔導對象；林員服務單位主管考核監督不週，也核予申誡1次。
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