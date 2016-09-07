「錢先給我保管！」 退休老婦百萬定存被騙光

2016-09-07 19:51

〔記者陳薏云／新北報導〕別再被騙了！新北市永和一名60歲江姓婦人，日前接到多通電話表示其電話費未繳，且涉及刑案等「超不合理」內容，要求江婦先將戶頭100萬先領出來，交人保管日後再歸還，不料江婦將錢交出後一去無回，才驚覺遭騙，警方調閱上千支監視器，並從台北一路追到台中，將賴姓男子為首的多名嫌犯依詐欺罪嫌送辦。

未成年的17歲何姓嫌犯，先在電話中假扮檢察官騙江婦說：「若不把錢領出，恐會遭到法院扣押，可以先交給我們保管」後在假扮替代役男，與江婦約在永和區環河西路一段面交，江婦雖心有疑慮，仍親手將多年百萬定存以及存摺、金融卡密碼等交付給何嫌，何嫌也承諾2天後會歸還。不料卻從此沒了音訊。

警方沿線調閱監視器，發現何嫌相當狡猾，不斷變換交通工具躲避警方追緝，抵達台北車站時，更在月台閒晃了近2小時，才搭上往台中的高鐵。永和警分局中正橋派出所員警日以繼夜調閱上千支監視器，發現何嫌於台中市三民路及太平路口將詐騙所得轉手給賴姓主嫌等人，警方循線逮捕21歲賴姓主嫌及其他何姓、蔣姓、林姓、黃姓等人。

5人到案時僅何嫌承認詐騙，稱自己第1次當車手就被逮，不斷求饒，其他4人則一概裝傻否認，警方仍依監視畫面等證據，將5人依詐欺罪嫌送辦。

警方呼籲，檢察官或警察機關不會以電話通知偵辦案件，有任何事要通知民眾會以公文寄送方式寄送給民眾，或是請當地管轄派出所警員親自送達，若接到此類電話應記下通知內容後迅速掛斷電話，再撥打165反詐騙諮詢專線查證。