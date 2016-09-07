準備入監心情差 男竟拿「鯊魚劍」往身上砍

2016-09-07 19:55

〔記者徐聖倫／新北報導〕50歲楊姓男子，因有案在身準備入監服刑遂借酒澆愁，醉醺醺的他竟抄起路旁宮廟的「鯊魚劍」，猛力往身上砍，又拿著農藥準備一飲而盡，警方獲報趕抵相勸無效，與楊某在新北市中和區工專路追逐500公尺，終於順利制止。

楊男說，他就要蹲苦窯了，老婆又跟他吵架，他大呼「我真的不想活」。警方表示，當時就在攔下楊男一瞬間，他本一不做二不休就要將農藥喝下，所幸手上血液太滑瓶身掉落，後到的支援警力一擁而上，一併將鯊魚劍奪下，這才沒有釀成更大的悲劇，接著就將楊男送醫。