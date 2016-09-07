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竊車集團藏數百枚槍彈 腰間插槍與警搏命

2016-09-07  19:10

〔記者陳薏云、余衡／新北報導〕新店警分局江陵派出所上月中才逮捕「馬3」竊車集團的吳姓主嫌，今再前往三峽大學路的豪宅地下室，逮捕51歲的江姓共犯，過程中江嫌拔出腰間已上膛的手槍，準備跟警方搏命，所幸並未擊發，過程中江嫌臉部挫傷送醫後無礙，警方也在其住處查獲手槍2支、百枚子彈等武器，警方目前仍在現場清點武器彈藥，直呼「根本是小型軍火庫！」

據了解，新店分局警方會同三峽警力持搜索票，今下午3時許到大學路豪宅地下停車場埋伏，看到江嫌下車正準備進電梯，事不宜遲立刻衝出要將其逮捕，江嫌一看到警方，拔出插在腰間已上膛的改造克拉克手槍，準備跟警方駁火大戰，所幸員警機警奪下，江嫌又丟出煙霧辣椒罐拒捕，扭打後不敵警力優勢遭逮，造成臉部受傷，送往恩主公醫院救治。

警方隨後上到江嫌12樓住處搜索，竟在房內查獲數百枚子彈，改造手槍2支、信號槍1支、點火式爆裂物10餘枚防彈背心1件及竊車工具1批。警方訊後將以槍砲彈藥、竊盜等罪嫌移送法辦，至於為何攜帶如此大量槍彈，仍待警方釐清。

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  • 新店警方今前往三峽逮捕「馬3」竊車集團江姓共犯，並在其住處查獲數百顆子彈及2把改造手槍。（記者陳薏云翻攝）

    新店警方今前往三峽逮捕「馬3」竊車集團江姓共犯，並在其住處查獲數百顆子彈及2把改造手槍。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： 搏命 槍彈 槍砲彈藥 竊盜 竊車集團 警方 馬3
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