損友偷車還肇逃 無辜車主險背黑鍋

2016-09-07 20:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕損友無誤！夏姓男子參加友人聚會，藉故先走竟偷走友人愛車，6日懸掛遭註銷的車牌路上趴趴開，最後在旗津風車公園前，追撞開車夜賞海景的情侶，2人受傷，夏男嚇得棄車逃逸，鼓山警方今循線逮獲夏嫌送辦。

被撞的情侶朱男（33歲）和黃姓女友（27歲）均有輕微腦震盪，被送往旗津醫院初步治療後，轉送高醫持續觀察。

鼓山分局獲報趕往處理，發現肇事車輛懸掛他車遭註銷車牌，除循引擎號碼資料通知呂姓車主到案，並調閱路口監視畫面，鎖定經常出入旗津地區的夏嫌（22歲）涉案肇事逃逸。

呂姓車主趕到派出所協助調查，發現遭竊的愛車被撞爛，警方提供影像指認，車主赫然發現偷車賊竟是其友人，回憶失竊當天夏男稱有事先離去，原來竟是他偷了車，撞人還棄車逃逸，害他差點揹黑鍋，呂男忍不住向警方抱怨交到損友。