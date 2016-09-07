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可愛小熊咖啡包 竟是搖頭丸粉末

2016-09-07  19:56

［記者黃旭磊／高雄報導］咖啡毒包以知名小熊圖案包裝，夜店少女可能誤食成癮！「這麼可愛的小熊，竟包藏2級毒品MDMA！（搖頭丸）」仁武警分局鳥松所副所長林俊宏8月29日於忠誠路攔獲可疑自小客，謝嫌（24歲）於副駕駛座形跡可疑，隨身包內竟藏咖啡毒包26包，外表以知名小熊圖案包裝，模樣可愛讓警方感到訝異。

林俊宏今天表示，謝嫌稱賣家缺錢以8千元賤價出脫，「泡飲料喝下會嗨，在夜店很好用」，所幸及時攔獲避免女性受害。

警方透露，毒包可愛到騙小孩都沒問題，不排除於忠誠路一帶KTV、釣蝦場常有毒梟兜售，將加強路檢排查。

謝嫌向警方供稱咖啡包內確實摻毒，並攜帶1小包愷他命（0.58克），將配合警方擴大偵辦，全案依毒品危害防制條例送辦。

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  • 2級毒品MDMA（搖頭丸）以可愛小熊包裝。（記者黃旭磊翻攝）

    2級毒品MDMA（搖頭丸）以可愛小熊包裝。（記者黃旭磊翻攝）

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相關關鍵字： 搖頭丸 毒品 毒品危害防治條例 毒品咖啡包 高雄
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