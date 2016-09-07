學生上下學遇突發狀況 警察建議這麼做...
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣發生女學生下學時間，被歹徒隨機擄走，苗栗縣警局也發佈幾點注意事項提醒學生及家長注意，希望能夠提供民眾面對類似情況時，懂得如何因應自保。
1.一旦面臨可能被人跟蹤，狀況，可先試著橫越馬路，若危機仍然未解除，盡量往燈光較亮，人潮較多處去，同時立刻打電話家人、朋友前來陪伴同行。
2.確定被跟蹤時，立刻變換路線朝人潮或燈光明亮處走，並就近進入較熱鬧的店家，或向就近警察機關報案、找最近的住家按鈴求援。
3.另外，遭跟蹤時也可以利用路邊停放的車輛，搖晃或踢向讓車輛警報器響鈴，或是大叫以及利用身邊可以發出聲響器具，例如智慧型手機可發出聲響APP引起其他人注意。
4.深夜、凌晨時段避免單獨外出活動。若經過暗街、陋巷及荒涼的街道，儘量避免行走於有沿牆的街道，轉角處較易生危險。
5.切記不要為了抄近路，走向黑暗荒僻的小巷或荒涼公園、街道；走路時應面對來車方向行走。
6.提高警覺，注意超過你的可疑人物，據統計犯人經常先經過後再回來尋覓被害人，如果發現可疑人士請立刻遠離勿靠近。
7.注意來往車輛是否回頭駛向自己，避免發生假車禍真強暴事件，如果發現有車輛可疑，請馬上遠離該車輛。
8.行走時儘量走人行道中央，不要太靠近建築物或停放在路旁的可疑車輛。
9.對上前問路的人車，應保持距離，以免被強行擄走；也不要不搭乘陌生人車子，以及接受陌生人提供食物及飲料等。
10.若打工，就學、補習需求，無論經常或偶發性需於夜晚走路回家，最好攜帶哨子或警報器，放在衣袋中，以供遭到威脅時，嚇遏侵襲者。
11.家長平日可教導子女遇上緊急狀況，約定暗語或代號。
12.若在學校、補習班等地附近發現有可疑人、車長時間逗留，應立刻通報師長。
13.另外，可準備防狼噴霧器等在身邊，遇到狀況時可以使用。
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