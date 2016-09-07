逆子討錢不成揮刀毆母 被逮辯稱「我起乩」
2016-09-07 18:39
〔記者吳昇儒／基隆報導〕43歲王姓男子打臨工維生經常酒後向80歲的老母親討錢買酒，每次母親不肯，王男就出言恐嚇。今日上午，王男酒後在基隆市源遠路的家中，向母親要錢卻遭拒，竟在家中持菜刀揮舞，還拿竹棍毆打母親頭部。警方獲報後，趕往現場將王男壓制，協助家屬讓王母順利就醫。警方詢問王男為何動手毆母，王男竟回：「我當時起乩，不小心揮到」。
基隆市警三分局碇內派出所調查，王男平日賴在家裡啃老，常在大白天就飲酒，沒錢就伸手向母親要錢，今天上午王男酒後，要不到錢竟拿起菜刀在家中揮舞，還拿竹棍打母親。
警訊後，依觸犯家庭暴力罪及傷害直系血親尊親屬罪嫌，將王男移送基隆地檢署偵辦並建請羈押，另同步由家防官啟動家庭暴力通報及協助聲請保護令。
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