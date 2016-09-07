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南州國小老龍柏被砍 3小偷輕判6個月

被砍掉的龍柏倒在地上。（記者葉永騫翻攝）

2016-09-07  17:57

〔記者葉永騫／屏東報導〕竊嫌陳正輝等3名男子，去年12月到南州國小砍了2棵30~40年的龍柏盜賣，被警方當場逮獲，屏東地方法院輕判3男有期徒刑6個月，還可易科罰金，讓地方民眾憤憤不平。

龍柏由於外型特殊、生長緩慢是木製加工品的高等木材，常被製成聚寶盆、文昌筆、木製花瓶等擺件，價格相當高昂，使得宵小鎖定校園、墓園或老舊三合院所種植之老龍柏樹進行盜伐，南州國小的校園內種有10棵30-40年的龍柏樹，引起男子陳正輝、潘鵬育、陳南佑的覬覦，3人拿了鋸子在去年12月1日深夜到南州國小鋸斷2棵龍柏，意圖販賣，結果被民眾發現報警，警方趕到現場後將3男逮捕送辦。

屏東地方院審理認為，3嫌因貪圖小利犯下竊盜案件，因為犯後態度良好，因此判決3人皆處有期徒刑6個月，可以易科罰金，陳正輝及陳南佑緩刑2年，但必須到社區機構及團體義務服勞務60個小時，潘鵬育則沒有判緩刑。

由於法院輕判3名竊嫌不用坐牢，讓得知消息的地方人士憤憤不平，認為這些小偷造成地方的危害那麼嚴重，抓到人更是困難重重，好不容易抓到小偷卻輕判放走，放任地方治安再度亮紅燈。

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  • 南州國小的老龍柏遭偷砍。（記者葉永騫翻攝）

    南州國小的老龍柏遭偷砍。（記者葉永騫翻攝）

  • 警方逮獲偷砍龍柏的嫌犯。（記者葉永騫翻攝）

    警方逮獲偷砍龍柏的嫌犯。（記者葉永騫翻攝）

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