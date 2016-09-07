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為「伊拉克」亂象解套 萬華分局邀特種業者座談

2016-09-07  17:32

〔記者王冠仁／台北報導〕近年來，萬華區廣州街一帶的飲酒店、清茶館、阿公店為了拉攏顧客上門，經常派出女店員當街拉客，多年前甚至還曾有飲酒店女子沒認出剛到任的萬華分局長，也出手拉客，被戲稱為「伊拉克」亂象。

由於當街拉客不僅造成當地居民反感，甚至也引響觀光客前來意願，因此警方針對「伊拉克」大力掃蕩。

不過，警方掃蕩雖有成效，但卻增加警力負擔；此外，部分「奉公守法」的業者也遭受池魚之殃，生意大受影響，叫苦連天。

甫上任1個月的萬華分局長陳文智為解決此一亂象，昨天特別召集業者舉行座談會，並與業者達成自律共識。往後如發現再有不肖店家派小姐當街拉客，警方即配合市府聯合稽查小組，針對該店優先加強稽查，至其改善為止，藉此導正「伊拉克」亂象也保障合法經營的店家。

由於「伊拉克」亂象已在萬華地區流竄數十年，此次是警方首度邀業者面對面商談，不少地方人士都引頸企盼警方此一作為能夠根除「伊拉克」亂象。

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  • 萬華分局與轄內的阿公店、飲酒店業者舉行座談會。（警方提供）

    萬華分局與轄內的阿公店、飲酒店業者舉行座談會。（警方提供）

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