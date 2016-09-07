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七旬酒駕翁拾荒扛家計 長濱警物資源助送暖

2016-09-07  17:28

〔記者陳賢義／台東報導〕鐵漢展柔情！台東成功警分局長濱分駐所日前取締1起老翁酒駕案，偵辦過程得知老人家倚靠拾荒養活一家3口，家徒四壁生活困頓，全所員警集資傳愛，送上白米、油鹽等民生物資，還不定期前往探訪，將所內回收物資集中送來，老翁感動得直呼，再也不敢「醉上道」了。

長濱分駐所員警鄭叡嶸日前執行交通稽查勤務，在台11線道旁，發現1名騎著機車的70餘歲老翁，人車飄移，疑似酒駕，於是進行攔查檢測，發現老翁酒精濃度超標，隨即帶返所偵辦。

偵辦過程中，鄭員得知老翁的妻子行動不便、兒子有輕微智能障礙，他以拾荒維生，一肩扛起家庭重擔，心生憐憫，但礙於職責及法律，只能強忍不捨，儘快完成偵查程序，讓老人家快點兒返家，繼續為生活打拚。

事隔數日，鄭員並未因案件偵結而不顧，反而惦念著無法給予老人家更多幫助，同事察覺有心事，詢問得知原委，眾人商議後取得共識，決定集資伸援，送上白米、油鹽、泡麵等生活必需品，鄭員還不定期前往探訪，帶來所內回收物資作為「伴手禮」；酒駕換來警方滿溢溫情，老人家自覺羞愧，連聲感謝。

成功警分局表示，警方在偵查犯罪中，發掘出潛藏的社會問題並不少見，在法律職責與社會關懷間，鄭員選擇兩者並行共存，用最正確、最溫暖的方式結案，足為表率。

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  • 長濱警集資送愛心，受惠老翁連聲感謝，直呼再也不敢「醉上道」。（記者陳賢義翻攝）

    長濱警集資送愛心，受惠老翁連聲感謝，直呼再也不敢「醉上道」。（記者陳賢義翻攝）

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