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高雄毒蟲少女心 用可愛吸食器吸毒

2016-09-07  17:20

［記者黃旭磊／高雄報導］毒蟲有少女心，竟用可愛造型吸食器吸毒。

左營警分局新莊所所長蔡易成今天表示，本月1日晚間9點許於立文路一家銀行旁，查獲陳嫌（39歲，毒品）躲在竊得車牌自小客車內，車內煙盒及隨身藏有海洛英0.5公克及注射針筒，針筒旁掉出一只日本知名卡通人物吸食器，陳嫌見狀臉紅羞愧。

警方查出，陳嫌為瓦斯防爆調整器業務員，下班後將車輛停放於銀行旁停車格，以為天黑無人知，沒想到警方簽巡ATM（提款機）時，眼尖地發現車牌與車輛不符，陳嫌見海洛英殘渣袋曝光，坦承吸毒，而車牌偷自路邊小貨車。

陳嫌供稱，因自小客車逾期未檢驗，車輛號牌遭查扣，工作跑業務需開車，擔心沒車牌被攔檢，8月中旬晚間11點許見路邊自小貨車老舊，車上貼很多廣告紙，以為沒人使用，便竊取車牌懸掛。

警方追問毒品來源，陳嫌供出男子綽號，警方認為推託，將持續追查供貨來源，全案將擴大偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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  • 陳嫌竟用可愛造型吸食器（右上）吸毒。（記者黃旭磊翻攝）

    陳嫌竟用可愛造型吸食器（右上）吸毒。（記者黃旭磊翻攝）

  • 陳嫌將車停在銀行旁，以為天黑無人知。（記者黃旭磊翻攝）

    陳嫌將車停在銀行旁，以為天黑無人知。（記者黃旭磊翻攝）

  • 陳嫌煙盒內有注射針筒。（記者黃旭磊翻攝）

    陳嫌煙盒內有注射針筒。（記者黃旭磊翻攝）

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