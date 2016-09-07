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狼祖父性侵孫女22次 害孫女懷孕判刑10年

2016-09-07  17:06

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一名狼祖父，從102年至去年間，趁妻子外出之際，性侵年約14歲的孫女，直到孫女上健康教育課，察覺事情不對，予以拒絕，狼祖父仍繼續逞獸行，總計性侵22次，還害孫女懷孕，新北地院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判他10年徒刑，可上訴。

判決書指出，狼祖父趁妻子外出時，性侵孫女總計22次，直到孫女的繼母察覺怪異，帶她到醫院檢查，發現女兒懷孕全案才曝光。

法院審理時，狼祖父坦承與孫女發生性行為，卻辯稱沒有強迫孫女；不過，孫女回憶，國一上過健康教育課後，知道這件事情不對，曾經拒絕、哭泣，祖父仍強行性侵，她當時覺得反抗也沒有用，也不敢跟其他人說，更不敢讓奶奶知道，因為她有疾病，怕她承受不了。

合議庭斥責狼祖父所為造成孫女身心受創，甚至懷孕，造成人格發展莫大損害，考量他事後與孫女及兒子和解，判刑10年；可上訴。

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