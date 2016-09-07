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梅子粉？ 竟是新興混合型紅色毒品「金剛」

2016-09-07  17:10

〔記者林嘉東／基隆報導〕毒蟲蘇柏豪昨天遇臨檢，隨手將1包紅色粉末袋丟草叢，辯稱「梅子粉」，警方不信帶回一驗，竟是新興混合型紅色毒品「金剛」；訊後將他依違反毒品危害防治條例送辦。

基隆市四分局安定派出所長謝青樺昨晚11時許，與警員陳智瑋巡邏至基隆市中和路時，瞥見33歲毒蟲蘇柏豪，原將車停在路旁，見警方經過時，旋即下車快步往旁邊公寓走去。謝員見蘇男行跡可疑，上前盤查。

蘇嫌見警方靠近，先假裝鎮定表示欲將手上飲料罐丟往一旁水溝，但被眼尖警方發現，他將口袋裡的菸盒往草叢丟。警方檢起菸盒，赫見內有1包「梅子粉」。

蘇供稱，只是一般市售的梅子粉，但警方以毒品檢驗包初驗出含有二級毒品MDMA（搖頭丸）的成分。蘇才供出，該種毒品為印尼進口，行家稱之為「紅色炸彈」、也有人稱為「金剛」，與一般摻有搖頭丸成分的毒品不同。

警訊後，將蘇依違反毒品危害防制條例送辦，並追查毒品來源。

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  • 警方在毒蟲蘇柏豪丟棄的菸盒內，查獲新興二級混合型毒品「金剛」。（記者林嘉東翻攝）

    警方在毒蟲蘇柏豪丟棄的菸盒內，查獲新興二級混合型毒品「金剛」。（記者林嘉東翻攝）

  • 警方在毒蟲蘇柏豪丟棄的菸盒內，查獲新興二級混合型毒品「金剛」。（記者林嘉東翻攝）

    警方在毒蟲蘇柏豪丟棄的菸盒內，查獲新興二級混合型毒品「金剛」。（記者林嘉東翻攝）

  • 警方在毒蟲蘇柏豪丟棄的菸盒內，查獲新興二級混合型毒品「金剛」。（記者林嘉東翻攝）

    警方在毒蟲蘇柏豪丟棄的菸盒內，查獲新興二級混合型毒品「金剛」。（記者林嘉東翻攝）

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相關關鍵字： 新興 梅子粉 毒品 毒品危害防治條例 金鋼
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