通緝犯拒捕 引燃爆裂物傷己送醫

2016-09-07 16:59

〔記者余衡、陳薏云／新北報導〕新北市新店警分局下午會同三峽警方，前往轄內一處大樓追捕江姓通緝犯，雙方在停車場狹路相逢，嫌犯見員警荷槍實彈，隨即跳進車內並揚言持有大量爆裂物，當警方準備攻堅，江嫌企圖引燃自製爆裂物不成，反而先炸傷自己，目前正由警方戒護就醫。