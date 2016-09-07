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通緝犯拒捕 引燃爆裂物傷己送醫

2016-09-07  16:59

〔記者余衡、陳薏云／新北報導〕新北市新店警分局下午會同三峽警方，前往轄內一處大樓追捕江姓通緝犯，雙方在停車場狹路相逢，嫌犯見員警荷槍實彈，隨即跳進車內並揚言持有大量爆裂物，當警方準備攻堅，江嫌企圖引燃自製爆裂物不成，反而先炸傷自己，目前正由警方戒護就醫。

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  • 警方前往採證（圖片民眾提供）

    警方前往採證（圖片民眾提供）

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