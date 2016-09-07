燈號故障致酒駕騎士撞車亡 交通局和公路局判國賠

2016-09-07 16:53

〔記者黃建華／高雄報導〕劉姓男子3年多前酒後騎機車經高雄捷運南岡山站前省道，因紅綠燈故障，紅燈未正常顯示，造成劉直行撞上左轉的客運班車傷重不治，家屬提告國家賠償，高雄地院一審判市府交通局和交通部公路局敗訴，應連帶賠償死者妻子24萬多元，仍可上訴。

判決指出，劉姓男子的妻子提告，指劉男101年12月24日中午騎機車，經過高捷南岡山站南入口處前方省道，因交通號誌故障，僅顯示右轉綠燈，紅燈沒亮，他就騎車直行，結果在路口撞上對向車道左轉的客運班車，傷重送醫不治。

警方委請醫院抽血檢測劉的酒精濃度達0.656毫克，交通局車鑑會鑑定他是肇事主因，但家屬認為，交通號誌故障害劉誤判，才會直行發生車禍，因此提告要求市政府交通局及交通部公路局等單位國賠。

交通局抗辯說，劉是酒駕才發生車禍，與交通號誌故障無關；公路局稱，自己不是交通號誌管理單位，號誌是由交通局或捷運工程局設置。

法官認為，國賠法第三條規定，公有公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。交通局負責管理交通號誌，而省道的號誌設置、養護單位是公路局，所以交通號誌故障，交通局、公路局都有責任，由於劉酒駕、肇事責任占6成，扣除家屬已領的保險金，判決交通局和公路局應連帶賠償劉妻24萬多元。