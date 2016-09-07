差一點面交120萬給詐團 婦人心有餘悸

2016-09-07 16:59

〔記者許國楨／台中報導〕林姓婦人接到詐騙集團打來的「假檢察官，真詐財」電話，對方騙稱林婦健保卡遭人冒用又涉及竊車集團犯罪，基於司法程序須提領款項交付監管，林婦信以為真跑到郵局提領了120萬元準備面交給詐騙集團車手，還好郵局行員機警報案，警方趕在交付前一刻及時阻詐，保住林婦積蓄。

警方指出，林婦上月底接獲詐團電話，對方自稱地檢署檢察官，指林婦健保卡遭人冒用，另又涉及竊車集團犯罪，基於司法程序須提領款項交付監管，期間還不斷恐嚇林婦事態嚴重，並與林婦約定交付監管金地點，林婦信以為真，擔心捲入重大刑事案件，馬上出門到郵局提領存款120萬元準備交付。

因提領金額過大，加上郵局行員見林婦神色緊張且支吾其詞立即報案，台中市第六分局市政派出巡佐裴福隆、警員葉璁諴獲報趕往攔下急著要步出郵局的林婦，得知原委後立即告知林婦這是典型的遇到詐財技倆。

林婦起先不相信警方說法，經員警耐心解釋還拿詐騙案例給林婦參考，林婦才驚覺遇到詐騙集團，對於警方及時阻詐表示感激並安心將款項存回帳戶內，最後見林婦仍心有餘悸，還貼心將她載送返家，並藉機進行反詐騙宣導，希望林婦能將經驗分享給周遭朋友反詐。