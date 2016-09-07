騎贓車又酒駕 警：這樣不被抓才怪
2016-09-07 16:48
〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子今年7月偷了一部機車代步，因警覺性相當高，騎了將近兩個月都沒被查獲，直到上週六晚間禁不起朋友邀約外出飲酒，返家途中因不勝酒力騎贓車搖晃引起巡邏警方注意攔查，這下不僅酒測值超標，連偷車犯行都因此曝光。
台中市第二分局育才派出所長張世杰當天凌晨一點多與警員趙峻男、楊大緯、吳佳霖巡邏經過北區雙十路、自由路口時，看見前方騎機車的50歲林男身形有些搖晃，行駛軌跡偏離正常車道，唯恐發生危險立即趨前攔下盤查。
只是不等林男開口說話，警方就聞到他身上就散發出濃厚酒味實施酒測，結果酒測值0.54毫克，已超過法定標準值，同時間警方也查出，林男所騎乘的機車竟然是失竊贓車，當場「一箭雙鵰」將他帶回偵辦。
林男供稱，日前步行經過北區大德街停車場外，因懶得走路趁四下無人，以撿來的機車鎖匙試開路邊機車的鎖孔，沒想到試了幾部後其中有一部可以打開，隨即發動後騎走當代步工具，2個月來因相當機警都沒被查獲。
當天稍早到台中公園附近找友人聚聚哈拉順便喝個小酒，因喝了較多藥酒（約250cc）導致騎車返家時較為不穩，竟然就被眼尖警方查獲，警方則斥責說：你騎贓車又酒駕，這樣不被抓才怪，訊後全案依公共危險、竊盜罪嫌送辦。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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