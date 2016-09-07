為了看胡瓜 2女慘遭色男鹹豬手偷襲

2女子看胡瓜錄影，遇色男偷襲。（照片由記者顏宏駿翻攝自衡文宮網站）

2016-09-07 16:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕知名電視綜藝節目「綜藝大集合」到員林市衡文宮錄影，現場人山人海，一張姓男子對身旁2名妙齡女子伸出鹹豬手，2女提告，張男雖矢口否認伸鹹豬手，仍被判有期徒刑7月可易科罰金。

前年10月22日中午，受害的女子下班經過衡文宮時，見宮前萬頭鑽洞，索性停下車來看熱鬧，原來是胡瓜主持的「綜藝大集合」來此地錄影。她拿出手機拍攝，突然感覺腰側、臀部、大腿上緣被人摸了一把，他轉頭瞪了旁邊張男一眼，她向旁邊的阿婆要求換位置遭拒，張男在旁一陣冷笑，接著又對她狂摸，他再瞪對方一眼，離開現場。

女子見到一名大哥，告知剛好遇到的事，此時又傳出另一名女子也被摸，而且伸出鹹豬手的都是同一人，該名大哥立即報警，張男被移送法辦。

法官表示，被告利用人多之勢對被害人侵犯，事後又假裝沒事，到法庭還稱自己輕度智障，其實在行為當下，都是判別能力，因此判處7個月有期徒刑，可易科罰金。