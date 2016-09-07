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貨車禮讓2人13車 等25秒左轉還是被撞

2016-09-07  17:10

［記者黃捷／新北報導］33歲許姓機車騎士今天上午10點半行經新北市蘆洲區永安南路一段，擦撞對向左轉小貨車倒地，滑行11公尺卡車底，被救出時失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

警方調閱監視器畫面，發現肇事小貨車事發前已禮讓2行人及13輛直行機車，共等候25秒才起步左轉，許男卻在約2秒後高速經過，當場擦撞小貨車頭後倒地，車速也比其他機車快上許多，推測他當時可能未注意車前狀況，才會發生車禍，但因直行車路權較大，確切肇責仍待釐清。

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  • 機車騎士與左轉貨車擦撞後卡在車底，被救出時已無生命跡象。（記者黃捷翻攝）

    機車騎士與左轉貨車擦撞後卡在車底，被救出時已無生命跡象。（記者黃捷翻攝）

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