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園藝系主任嫖妓9次 郭純德：知錯會改

2016-09-07  16:31

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭大學園藝系主任郭純德驚爆嫖妓，並於庭訊時供稱，與妓女林姓女子4年間發生過9次性關係，郭妻因此告林女妨害家庭，法院雖判林女無罪，但整起事件也因此曝光，郭純德本人對此表示，整起事件就到這裡，知錯就會改，謝謝外界關心。

針對整起事件，郭純德本人嘆了一口氣說，所有事情都是過去式，有錯就會去改，事件曝光沒有感到任何委屈，整件事情就到此為止，謝謝外界的關心。

至於校方是否會對郭有任何懲處，宜蘭大學主任秘書吳中峻表示，這件案子由於被告及告訴人都不是郭純德，加上系主任是由系選出，具民意基礎，郭在這件事情僅屬倫理上有瑕疵，交由系開會決定去留比較適當，校方會尊重系所做的決定。

吳中峻說，郭純德在宜大教書約20年，曾於99年借調到宜蘭縣政府農業處擔任處長1年多，在還未擔任系主任前，非常低調，很少在校園活動，接任系主任後較有露面，在學生的教學評量被評為中等。

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  • 郭純德在宜大教書約20年，現在擔任園藝系主任兼副教授。（記者林敬倫翻攝）

    郭純德在宜大教書約20年，現在擔任園藝系主任兼副教授。（記者林敬倫翻攝）

  • 宜蘭大學園藝系主任郭純德驚爆嫖妓，與林姓女子4年來發生過9次性關係，郭妻知道後憤而控告林女妨害家庭。（記者林敬倫攝）

    宜蘭大學園藝系主任郭純德驚爆嫖妓，與林姓女子4年來發生過9次性關係，郭妻知道後憤而控告林女妨害家庭。（記者林敬倫攝）

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