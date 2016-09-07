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竊女住戶高跟鞋自慰噴精 男賠5萬換撤告

2016-09-07  16:38

〔記者張文川／台北報導〕台北市李姓男子潛入民生社區大樓，從侯姓女住戶的鞋櫃拿出1支高跟鞋，先深深聞了一遍，再站著對高跟鞋自慰，噴發時一股腦兒全注射進高跟鞋裡，激情之後再將高跟鞋放回鞋櫃，被控侵入住居、毀損罪；台北地院審理時，李男賠償侯女2萬元，並捐3萬元公益金，獲得候女原諒、撤告，由於2罪都是告訴乃論，法官今判公訴不受理。

判決指出，今年6月23日傍晚5點多，38歲李男尾隨1名住戶進入大樓內，在4樓的樓梯間竊取侯姓女子的高跟鞋，聞了聞高跟鞋的味道後再手淫噴精入鞋。

大樓管委會的曾姓總幹事，從監視器的直播畫面發現李男行徑，向松山分局報案，警方循線逮捕李移送法辦。

鞋主候女事後得知高跟鞋慘遭色狼玷污，認為鞋子已不能再穿，對李提出毀損、侵入住宅告訴，李認罪，檢察官向法院聲請簡易判決處刑。

審理時，李男向候女道歉並賠償2萬元，也同意另外再捐助3萬元做為公益金，侯女接受這個和解方案，在李男賠錢與捐獻後，遞狀向法院撤回告訴。

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  • 北市李姓男子潛入民生社區大樓，從侯姓女住戶的鞋櫃拿出1支高跟鞋，先深深聞了一遍，再站著對高跟鞋自慰噴精。圖與本新聞無關。（資料照，記者姚岳宏攝）

    北市李姓男子潛入民生社區大樓，從侯姓女住戶的鞋櫃拿出1支高跟鞋，先深深聞了一遍，再站著對高跟鞋自慰噴精。圖與本新聞無關。（資料照，記者姚岳宏攝）

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相關關鍵字： 侵入住宅 撤告 毀損 自慰 高跟鞋
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