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網友口中「CP值」超高的月餅 原來是在這兒..........

2016-09-07  16:28

〔記者林孟婷／台南報導〕台南看守所開設烘焙班課程讓收容人學習一技之長，所製作的糕餅餐點意外地受到市場青睞，尤其中秋月餅更是受到消費者熱烈搶購，女收容人所製作的中秋月餅料好實在、價格公道，目前接單營業額已經破百萬，看到訂單一直湧進，烘焙班學員們相當開心，「希望能多做一點，勞作金也會變多，想要存錢為家人買禮物」。

台南看守所開設烘焙班已有多年，如今有十位女收容人成為烘焙班學員，近日為了中秋月餅訂單學員們認真的製作月餅，趕在中秋佳節前讓顧客可以享用到美味月餅。

去年中秋月餅的營業額約八十萬，可能因為打出知名度，成為網友口中「CP值」超高的中秋月餅，加上平價以及真材實料，今年營業額目前已經破百萬，為了提升品質與質感，今年特地請廠商製作小兔子外型的包裝禮盒、相當可愛。

台南看守所女所主任龔于珊表示，中秋月餅每天限量製作，一天最多只能製作三千顆，包括有蛋黃酥、綠豆椪等口味，配方是請專業老師研發調配，再教授烘焙班學員們製作，為讓消費者吃得健康安心，月餅製作是低油、低糖與低脂為主，除了月餅之外，台南看守所所製作的蛋捲也相當知名，不少民眾都會下單預定。

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  • 台南看守所製作的中秋月餅，不僅料好實在、價錢公道，連包裝禮盒也走精緻可愛路線。（記者林孟婷攝）

    台南看守所製作的中秋月餅，不僅料好實在、價錢公道，連包裝禮盒也走精緻可愛路線。（記者林孟婷攝）

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