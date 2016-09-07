| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 社會

工人忘拉手煞車 貨車滑行慘成「夾心麵包」

劉姓男子今天上午駕貨車到工務所載水電材料時，疑因未拉手煞車，被貨車夾住。（記者陳恩惠攝）

2016-09-07  16:20

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市今天上午發生一起駕駛遭貨車壓住腳的意外事故！一名男子在工程公司的停車場內，準備搬運工程用具上車時，疑因未拉起手煞車，車輛突然往前滑行，意外讓男子變成夾心麵包，受困在大批的水電建材器具與貨車之間，站著卻動彈不得，由於工務所內無人，只得報警求救；台北市消防局與北投警方據報，派員前往協助，才讓男子重獲自由，由於男子並未受傷，脫困後向警、消一一道謝後駕車前往新北市的工地。

消防局今天上午10時49分接獲劉姓男子報案，表示他被車「壓」住、受困動彈不得，需要救護；消防局擔心發生撞車的交通事故，趕緊派出水箱車、特種器材車各1部及2部救護車，出動9名救災救難人員前往馳援，找到北市大度路一段的工程有限公司停車場，發現劉男被貨車壓在滿地的自來水管器材物料之間，站立著卻動不了，而他試著推動貨車，卻因貨車至少有2噸重，根本推不動，後經眾人合力「推車」，終於讓劉男脫困。

北投警分局長安派出所調查，57歲的劉姓男子在北市的工程有限公司任職，今天上午駕車到位於北市北投區大度路一段的大度路工務所載運下水道工程所需用的水管等水器材料器具，打算前往新北市三重的工地施工，疑因忘記拉上手煞車，以致當他在搬運器材用具的期間，貨車突然向前滑動，他疏於注意，等回過身來時，已經遭貨車夾在器具材料之間，雙腳無法邁出，也無法脫身，才會打119求救。

廣告
  • 劉男就是站立著被貨車夾住受困，動彈不得，只好求救。（記者陳恩惠攝）

    劉男就是站立著被貨車夾住受困，動彈不得，只好求救。（記者陳恩惠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 夾住 工人 手煞車 貨車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：工人忘拉手煞車 貨車滑行慘成「夾心麵包」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.