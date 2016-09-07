工人忘拉手煞車 貨車滑行慘成「夾心麵包」
2016-09-07 16:20
劉姓男子今天上午駕貨車到工務所載水電材料時，疑因未拉手煞車，被貨車夾住。（記者陳恩惠攝）
〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市今天上午發生一起駕駛遭貨車壓住腳的意外事故！一名男子在工程公司的停車場內，準備搬運工程用具上車時，疑因未拉起手煞車，車輛突然往前滑行，意外讓男子變成夾心麵包，受困在大批的水電建材器具與貨車之間，站著卻動彈不得，由於工務所內無人，只得報警求救；台北市消防局與北投警方據報，派員前往協助，才讓男子重獲自由，由於男子並未受傷，脫困後向警、消一一道謝後駕車前往新北市的工地。
消防局今天上午10時49分接獲劉姓男子報案，表示他被車「壓」住、受困動彈不得，需要救護；消防局擔心發生撞車的交通事故，趕緊派出水箱車、特種器材車各1部及2部救護車，出動9名救災救難人員前往馳援，找到北市大度路一段的工程有限公司停車場，發現劉男被貨車壓在滿地的自來水管器材物料之間，站立著卻動不了，而他試著推動貨車，卻因貨車至少有2噸重，根本推不動，後經眾人合力「推車」，終於讓劉男脫困。
北投警分局長安派出所調查，57歲的劉姓男子在北市的工程有限公司任職，今天上午駕車到位於北市北投區大度路一段的大度路工務所載運下水道工程所需用的水管等水器材料器具，打算前往新北市三重的工地施工，疑因忘記拉上手煞車，以致當他在搬運器材用具的期間，貨車突然向前滑動，他疏於注意，等回過身來時，已經遭貨車夾在器具材料之間，雙腳無法邁出，也無法脫身，才會打119求救。
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