男當街強擄國三女生 綑綁、灌藥意圖性侵被逮
張姓男子涉嫌隨機強擄女國中生性侵，被苗栗警方逮捕。（記者張勳騰攝）
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣一名國三女學生5日放學後，在學校附近被一名不明男子強押上車，載至苗栗市一處地下停車場，以童軍繩綑綁雙手雙腳，強灌不明藥丸，意圖性侵，被害人女佯稱內急，才被載到南苗市區一家速食店前，被害少女趁機逃出找同學求助，警方專案小組中午在彰化縣埔心鄉一處租屋套房查獲涉案31歲的張姓男子，他坦承強制性侵。
苗栗警方說，5日下午放學後，這名國中三年級女學生距校門口約200公尺處，張姓男子開車接近她，對她說有東西掉在車內座位下方搆不著，請她幫忙拿。女學生不疑有詐，上前從後座協助拿取，不料對方突然把她推上車擄走。
這名女學生隨後遭張男強行載到苗栗市一家地下停車場，強脫她的衣物，以童軍繩綑綁雙手、雙腳，控制其行動，然後強灌她3顆不明藥丸，但被少女吐出，但張男仍強行讓少女吞下。
張男隨後露出猙獰面目，強摸女學生胸部等處，意圖對少女性侵害，但因少女全力反抗，少女被張男控制行動約50分鐘，佯稱尿急急著要上廁，張男因而將她載至苗栗市南苗市區一處速食店，她趁機逃出跑到附近同學家裡，立即報警處理。
少女隨後被送醫，經洗胃後，並未有中毒症狀，警方採集檢體送刑事化驗不明藥丸成份，預計結果明天出爐。
苗栗警分局專案小組調閱監視系統，查出他駕駛黑色小客車，並非失竊車輛，隨即「以車追人」，上午在彰化縣員林鎮監控到他的行蹤，在彰化縣埔心鄉一間出租套房3樓破門進入，當場將張男拘捕，起獲作案用衣物、手機、疑似性侵藥物等證物，並於其租屋處旁停車場內查獲作案用自小客車。
警方說，張姓男子2年前曾在苗栗市當糕點師傅，工作約半年，與苗栗有地緣關係，他辯稱與少女是網友，但被害少女指根本不認識張男，張男係隨機擄人性侵，並坦承強行性侵少女。
警方初步調查，張男有二段婚姻，育有10歲的兒子，由祖母照顧，他目前與謝姓女子同居，同居人並不知他涉案，得知後氣得說不出話來。
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標題：男當街強擄國三女生 綑綁、灌藥意圖性侵被逮
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