| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職》義大犀牛2.8億賣富邦 蔡承儒擔任領隊 連日雨下不停 豪、大雨特報增至9縣市 出口連二正！ 8月出口成長1％ 遠雄讓步！已遞交大巨蛋改善方案給北市府 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 社會

辦門號詐領信電信公司佣金與補貼 通訊行業者被訴

2016-09-07  15:39

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市經營手機通訊行的汪姓男子於102年間起，與另五家通訊行涉嫌招攬人頭辦理電信門號詐領電信業者申辦門號的佣金及手機補貼款，將電信服務轉作個人放款方式，構成詐欺取財罪嫌，桃園地檢署今天偵結將汪男等12人起訴。

檢方調查，汪男等人在網路、報紙刊登廣告「辦門號換現金」、「門號借貸」和「手機回收」招攬客戶，上門客人後用其資料申請門號，領取電信業者的佣金與手機貼補費，通訊行還幫忙繳前6個月的手機費，還製造通話與網路流量，確保佣金事後不會因為沒繳費違約被追回；檢方查出有77名人頭涉案，其中16人另案依詐欺罪嫌聲請簡易判決，另61人仍偵辦中。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐欺取財 門號
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：辦門號詐領信電信公司佣金與補貼 通訊行業者被訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.