辦門號詐領信電信公司佣金與補貼 通訊行業者被訴

2016-09-07 15:39

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市經營手機通訊行的汪姓男子於102年間起，與另五家通訊行涉嫌招攬人頭辦理電信門號詐領電信業者申辦門號的佣金及手機補貼款，將電信服務轉作個人放款方式，構成詐欺取財罪嫌，桃園地檢署今天偵結將汪男等12人起訴。

檢方調查，汪男等人在網路、報紙刊登廣告「辦門號換現金」、「門號借貸」和「手機回收」招攬客戶，上門客人後用其資料申請門號，領取電信業者的佣金與手機貼補費，通訊行還幫忙繳前6個月的手機費，還製造通話與網路流量，確保佣金事後不會因為沒繳費違約被追回；檢方查出有77名人頭涉案，其中16人另案依詐欺罪嫌聲請簡易判決，另61人仍偵辦中。