快訊中職》義大犀牛2.8億賣富邦 蔡承儒擔任領隊 連日雨下不停 豪、大雨特報增至9縣市 出口連二正！ 8月出口成長1％ 遠雄讓步！已遞交大巨蛋改善方案給北市府 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
辦門號詐領信電信公司佣金與補貼 通訊行業者被訴
2016-09-07 15:39
〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市經營手機通訊行的汪姓男子於102年間起，與另五家通訊行涉嫌招攬人頭辦理電信門號詐領電信業者申辦門號的佣金及手機補貼款，將電信服務轉作個人放款方式，構成詐欺取財罪嫌，桃園地檢署今天偵結將汪男等12人起訴。
檢方調查，汪男等人在網路、報紙刊登廣告「辦門號換現金」、「門號借貸」和「手機回收」招攬客戶，上門客人後用其資料申請門號，領取電信業者的佣金與手機貼補費，通訊行還幫忙繳前6個月的手機費，還製造通話與網路流量，確保佣金事後不會因為沒繳費違約被追回；檢方查出有77名人頭涉案，其中16人另案依詐欺罪嫌聲請簡易判決，另61人仍偵辦中。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
- 談亞洲民主人權發展 歐巴馬演講舉台灣為例
- 大巨蛋倒數計時！ 市府：解鈴還須繫鈴人
- 得易衝刺會員數 年底目標400萬戶
- 樂陞收購變詐騙？謝金河爆：背後大股東賺到數十億
- 避免犬貓棄養潮 縣府祭重罰
- 怕被貼政治標籤？ 觀光業912遊行不提「九二共識」
- 聯合國人權高級專員 批川普兜售恐懼
- 挪用1.4億款項 日盛銀女經理10萬交保
- 痛心功能不彰 全教總退出年金改革委員會
- 舒淇綁紅線閃婚 傳白龍王顯靈助攻
- 中菲行8月營收13.51億元 年增14.3％
- 「挽留」老屋 文化局將組巡查隊
- 提前認列罰款 兆豐金8月稅後仍賺27.87億
- 台股大漲77.22點 創14個月新高
- 演說頻咳嗽 希拉蕊：想到川普就過敏
- 美國研究：茲卡可能藉由眼淚傳播
- 美、墨、加合辦2026年世界盃？FIFA主席：審慎考慮
- 兆豐案再扯連襟 彭無奈澄清
- 入聯宣達團週五赴美 將辦造勢遊行
- 中職》富邦首年巡迴主場 葉總留任、隊名未定
- 《城事．南邊》週末上演 素人演員粉墨登場
- 擴大市場布局 鑫盛傳媒投資電影《角頭2》
- 開學第一週 桃市腸病毒疫情未上升
- 女老師校園墜樓不治 原因待查
- 飲用山泉水 食藥署：近2年逾360人中毒
- 南市地震救災管線圖資建功 論文發表獲全球大獎
- 龍坑付費導覽利多 老人獲贈敬老金
- 全球「變臉」首例 法國女手術後11年逝世
- 想當全球最胖女人 3百公斤女模日吃8000大卡
- 世大運聖火 將登玉山頂
- 「非常有智慧的決策」 田弘茂力挺宋楚瑜任APEC特使
- 守護竹市老屋 民團揪單車巡禮
- 飆網更快速！Google光纖海纜延伸段開通
- 首宗停車場BOT乏人問津 屏縣府降門檻
- 巴西銀行員工爭取調薪 展開無限期罷工
- 拯救浮士德計畫巡演 力拚年底前再演120場3年後走遍952所國中
- KTV兩派打群架 持槍男左眼被打爆
- 老牌童裝愛的世界總部法拍
- 吃烤肉不腹瀉 生熟食要分開
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：辦門號詐領信電信公司佣金與補貼 通訊行業者被訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分