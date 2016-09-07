路口人孔蓋逾20個 騎士怨：像騎水上摩托車

市議員楊典忠指出中山路與長春路口，人孔蓋過多。（記者張軒哲攝）

2016-09-07 15:17

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿區中山路、長春路口孔蓋逾20個，危及機車騎士，騎車就像坐水上摩托車，遇到人孔蓋機車會飄起來，盼能全部地下化。市府指出，會先評估路面重新刨補及地下化的可行性。

李姓民眾指出，沙鹿區中山路與長春路口因地處清水與沙鹿交界，是交通要道之一，每天上下班騎機車行經此路口，卻飽受人孔蓋之苦，政府要民眾為了重大建設行駛替代道路，至少應該維持替代道路的路平燈亮，結果要民眾騎上這種人孔蓋道路，簡直在考驗騎士們的技術，這叫我們海線民眾情何以堪！

市議員楊典忠今日到場會勘，從下長春路橋後到中山路口，單就一個路口周邊就有23個人孔蓋，有電力、通訊寬頻、樁位、下水道等，他表示，由於長春路是沙鹿陸橋施工的主要替代道路，來往港區車輛相當頻繁，市府不僅定期要巡檢該路口的路平狀況，發現人孔蓋問題立即通報改善，希望也儘速與管線業者協商處理這該路口20多個人孔的問題。

建設局表示，沙鹿區中山路長春路口為區管道路，坑洞部分會請沙鹿區公所加強巡查修補，路面老舊且多處管挖痕跡造成路況不佳，也會請區公所儘速評估路面重新刨補，孔蓋周邊不平略為下陷者，將請管線公司改善，亦請沙鹿區公所本權責追蹤續處，未來則會請管線單位評估孔蓋下地可行性，透過孔蓋下地減量方式力求道路平整。