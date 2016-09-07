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歌手錦雯臉書留言挨告 今下午首次被傳喚

2016-09-07  15:13

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕歌手黃錦雯日前在臉書PO文，透露自己被1名自稱是經紀人的男子提告，她到對方臉書留言，反而被對方指控妨害名譽；今天下午3點50分，台北地檢署將首度以偵字案被告身分，傳喚黃錦雯出庭說明。

黃錦雯日前才在臉書PO一段無聲影片，稱自己被自稱是經紀人的男子提告，由於她到對方臉書留言，卻被該名男子提告妨害名譽，讓她覺得害怕，要大家替她加油；她無奈表示：「被人告就變成我的宿命了。」

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  • 黃錦雯遭指控妨害名譽，今天赴北檢出庭說明。（資料照，記者趙世勳攝）

    黃錦雯遭指控妨害名譽，今天赴北檢出庭說明。（資料照，記者趙世勳攝）

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