歌手錦雯臉書留言挨告 今下午首次被傳喚

2016-09-07 15:13

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕歌手黃錦雯日前在臉書PO文，透露自己被1名自稱是經紀人的男子提告，她到對方臉書留言，反而被對方指控妨害名譽；今天下午3點50分，台北地檢署將首度以偵字案被告身分，傳喚黃錦雯出庭說明。

黃錦雯日前才在臉書PO一段無聲影片，稱自己被自稱是經紀人的男子提告，由於她到對方臉書留言，卻被該名男子提告妨害名譽，讓她覺得害怕，要大家替她加油；她無奈表示：「被人告就變成我的宿命了。」