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百尺竿頭併樂陞疑案 尚潔梅：馬英九曾參加樂陞發表會

14:12 劉阿德 圖片 金投會秘書長尚潔梅（左二）7日代表投資人，對樂陞公司董事長許金龍、獨立董事陳文茜、李永萍及尹啟銘4人提出背信告訴，並強調此案根本就是典型的養套殺投資人。（記者劉信德攝）

2016-09-07  14:34

［記者錢利忠／台北報導］日商百尺竿頭併購樂陞科技案破局，導致樂陞股價一路跌停下殺，中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅，今率眾至台北地檢署按鈴告發，指控樂陞的獨立董事陳文茜、李永萍、尹啟銘等3人涉刑法背信罪；尚潔梅批評陳文茜等3人，輕率地讓人利用其社會公信力，就連前總統馬英九都曾到樂陞的發表會上，與樂陞董事長許金龍把手言歡。

尚潔梅表示，馬英九曾到樂陞的發表會上，與許金龍把手言歡，網路上都能找到相關訊息。根據行政院大陸委員會官網所示，102年9月12日，馬英九曾訪視樂陞，並針對兩岸服務貿易協議發表看法。

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