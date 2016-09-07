「百尺竿頭」併購破局 樂陞董座、獨董3人挨告

2016-09-07 14:33

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕日商「百尺竿頭」數位科技併購樂陞科技破局，成為台灣證券史上首遭公開收購成功，但卻付不出錢的案例，繼金管會於上週五至台北地檢署告發「百尺竿頭」日籍負責人樫埜由昭涉違《證券交易法》等罪，中華金融人員暨投資人協會今天下午2點也至北檢告發樂陞董事長許金龍，以及陳文茜、李永萍、尹啟銘等3位獨立董事渉背信、違反證交法等罪。

中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅表示，因被告等4人並未詳細調查收購人「百尺竿頭」，資本額僅5000萬元，如何有能力及保證實現所提出以每股128元，收購3.8萬張樂陞股票，共46.8億元的收購案，即片面以許金龍日前親赴日本與樫埜由昭溝通並取得共識之理由，而草率通過此案，造成損失已約100億元，因此4人已渉背信、違反證交法，呼籲檢方儘速查明。

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