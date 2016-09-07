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車修好才嫌太貴 黑道份子竟砸車廠想賴帳

吳孝中對外宣稱是天道盟太陽會基隆分會長，教唆小弟砸毀店家生財工具及汽車（記者吳昇儒攝）

2016-09-07  14:25

〔記者吳昇儒／基隆報導〕46歲吳孝中宣稱是天道盟太陽會分會長在基隆地區進行暴力討債等惡行，今年4月間，吳男的小弟因為車子引擎故障送修，維修廠修復後報價10萬元，引發吳男不滿糾眾砸車廠，還將老闆汽車玻璃全數砸破恐嚇他不能要回修車費。基隆警方今日上午帶回吳男及其小弟等10人，訊後將10人移送法辦。

警方調查，吳男等人在基隆地區多項惡行，除了恐嚇車廠外，還有手下到仁愛區某家酒店消費，嫌店家服務不好，竟找人到酒店潑灑水溝臭水，嗆聲意味濃厚。

吳男的手下討債時還曾將鞭炮，丟入被害人家中，讓被害人心生恐懼，擔心被吳男尋仇，一度不敢出面指認。

基隆市警刑大今日上午兵分16路前往吳男及其小弟家中逮捕10名涉案的犯嫌，並起出空氣槍、毒品安非他命、鋁棒及西瓜刀。警訊後，依毒品危害條例、毀損移送。

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  • 警方在吳男小弟家中起出空氣槍等凶器（記者吳昇儒攝）

    警方在吳男小弟家中起出空氣槍等凶器（記者吳昇儒攝）

  • 吳孝中對外宣稱是天道盟太陽會基隆分會長，教唆小弟砸毀店家生財工具及汽車（記者吳昇儒攝）

    吳孝中對外宣稱是天道盟太陽會基隆分會長，教唆小弟砸毀店家生財工具及汽車（記者吳昇儒攝）

  • 警方在吳男小弟家中起出空氣槍、吸食器（記者吳昇儒攝）

    警方在吳男小弟家中起出空氣槍、吸食器（記者吳昇儒攝）

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