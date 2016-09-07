當街強擄國中女性侵 麵包師傅「極惡犯行」揭露

強擄國中女性侵的張姓男子被警方逮捕，押進偵防車。（記者顏宏駿攝）

2016-09-07 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣一名國三女學生5日放學時，當街遭31歲張姓男子擄上座車，強灌不明液體企圖性侵，所幸被害女生機警的佯稱要上廁所，趁機脫逃，才讓警方將已經逃逸到彰化的張男逮捕。警方向媒體透露，張男在將被害女生控制行動的1小時中，雖性交未遂，但仍做出了指侵等行為。

警方調查，曾在2年前從事麵包師傅半年的張男，前日在距被害人所就讀的國中約200公尺處，開車接近被害人，對她表示有東西掉在車內座位下方搆不著，請她幫忙拿，待女生趨近過來後，突然把她強擄上車，控制行動達1個小時。

根據《蘋果日報》報導，女學生遭擄上車後，張男即威脅不得反抗，「否則掐死妳」。張男將女學生綑綁後，開始親吻全身及下體，但在女學生堅決抵抗下，張男未能性交得逞，但仍以手指性侵。