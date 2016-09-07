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怪男夜闖髮廊 翻箱倒櫃卻不偷零錢跟筆電

2016-09-07  14:11

〔記者王冠仁／台北報導〕位在台北市武昌街、西門町鬧區的一間髮廊，員工今天早上開門上班時，發現店內凌亂不堪，上鎖抽屜更糟破壞打開，員工發現被闖空門，嚇得報警。

警方調閱監視器畫面，發現一名身材壯碩、體型高大的男子，今天凌晨0點左右，搭電梯潛入3樓髮廊，在店內「逛大街」達40分鐘，期間不斷翻箱倒櫃。不過，這名男子動機怪異，店內值錢的筆電、零錢都沒遭竊，最後「兩手空空」自行離去。

警方說，雖然該男沒有行竊，但行為已經涉及不法，目前正根據衣著特徵、來去動線等進行追查，將循線將其逮捕到案。

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  • 深夜潛入髮廊的男子，在店內翻箱倒櫃卻沒偷走東西，行徑怪異。（記者王冠仁翻攝）

    深夜潛入髮廊的男子，在店內翻箱倒櫃卻沒偷走東西，行徑怪異。（記者王冠仁翻攝）

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